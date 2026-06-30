PM Modi ने केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों की बुलाई उच्च-स्तरीय बैठक, जाने मंत्रालयों के हालात

PM Modi High Level Meeting with Secretaries of all Union Ministries : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश से लौट कर केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों कीएक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और मंत्रालयों और विभागों के हालात जाने। उन्होंने मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए आला अफसरों को विकसित भारत का विजन याद दिलाया। यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी की कल सेशेल्स की आधिकारिक यात्रा पूरी होने के बाद हुई। इसके साथ ही, 'आत्मनिर्भर भारत' मुहिम को बढ़ावा देने के उपायों पर भी चर्चा की गई। इस मौके सभी विभागों के सचिवों ने प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट सौंपी । गौरतलब है कि दो महीने से भी कम समय में शीर्ष नौकरशाही के साथ प्रधानमंत्री की यह दूसरी महत्वपूर्ण संस्थागत बातचीत रही।