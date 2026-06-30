केतन अग्रवाल मर्डर केस का मजाक उड़ाना पड़ा भारी, डेंटिस्ट डॉ. मुस्कान सोनी सस्पेंड

केतन हत्याकांड (AI Image)
Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड पर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना एक डेंटिस्ट को भारी पड़ गया। मध्य प्रदेश की दंत चिकित्सक डॉ. मुस्कान सोनी को ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने उनके पद से निलंबित कर दिया है। संगठन ने इसे पेशेवर आचार संहिता और नैतिक मूल्यों का गंभीर उल्लंघन बताया है।
डॉ. मुस्कान सोनी ने बाद में विवादित इंस्टाग्राम पोस्ट हटा दी और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी लेकिन इसके बावजूद संगठन ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की।
केतन अग्रवाल हत्याकांड इन दिनों देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच डॉ. मुस्कान सोनी ने अपने निजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस मामले को लेकर कथित तौर पर ऐसी टिप्पणी की जिसे सोशल मीडिया पर लोगों ने बेहद असंवेदनशील और आपत्तिजनक बताया।
पोस्ट वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना शुरू हो गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी।
मामले ने तूल पकड़ने के बाद ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने मामले की समीक्षा की। इसके बाद संगठन ने डॉ. मुस्कान सोनी को उनके आधिकारिक पद से निलंबित करने का फैसला लिया।
संगठन ने अपने बयान में कहा कि किसी भी स्वास्थ्यकर्मी से अपेक्षा की जाती है कि वह पेशेवर नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करे। इस तरह की टिप्पणी संगठन की आचार संहिता के अनुरूप नहीं है।
विवाद बढ़ने के बाद डॉ. मुस्कान सोनी ने इंस्टाग्राम से अपना पोस्ट हटा दिया और एक बयान जारी कर खेद जताया।
उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी गलत तरीके से लिखी गई थी और उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हालांकि, इस सफाई के बावजूद उनके खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस नहीं ली गई।
डॉ. मुस्कान सोनी मध्य प्रदेश की रहने वाली एक दंत चिकित्सक (डेंटिस्ट) हैं। वह ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एसोसिएशन से भी जुड़ी हुई थीं। केतन अग्रवाल हत्याकांड पर उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उनका नाम चर्चा में आया।
पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की 18 जून को लोहागढ़ किले की खाई में गिरने से मौत हुई थी। शुरुआती जांच में इसे हादसा माना गया, लेकिन बाद में पुलिस जांच में हत्या की साजिश का दावा किया गया।
पुलिस के मुताबिक, केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की जांच जारी है।
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