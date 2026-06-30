केतन अग्रवाल मर्डर केस का मजाक उड़ाना पड़ा भारी, डेंटिस्ट डॉ. मुस्कान सोनी सस्पेंड

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड पर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना एक डेंटिस्ट को भारी पड़ गया। मध्य प्रदेश की दंत चिकित्सक डॉ. मुस्कान सोनी को ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने उनके पद से निलंबित कर दिया है। संगठन ने इसे पेशेवर आचार संहिता और नैतिक मूल्यों का गंभीर उल्लंघन बताया है।