चेतन की दुकान के ठीक सामने था सिया का ऑफिस, कैसे बढ़ी नजदीकियां और केतन के कत्ल तक पहुंच गई बात?

चेतन चौधरी और सिया गोयल (Photo: X/@HateDetectors)
Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब सामने आया है कि मुख्य आरोपी सिया गोयल और सह-आरोपी चेतन के बीच जान-पहचान की शुरुआत बेहद सामान्य सी वजहों से हुई थी लेकिन धीरे-धीरे यह रिश्ता निजी नजदीकियों तक पहुंच गया और फिर मामला हत्या की साजिश तक जा पहुंचा।
चेतन चौधरी राजस्थान के जोधपुर जिले के पलासनी गांव का रहने वाला है। उसके जानकारों के अनुसार, उसके पिता की किराना दुकान के ठीक सामने सिया गोयल के पिता का ऑफिस था। इसी वजह से दोनों परिवारों के बीच शुरुआती परिचय बना। चेतन की पढ़ाई पुणे में चल रही थी जहां वह कॉलेज के साथ क्रिकेट भी खेलता था।
सूत्रों के अनुसार, कॉलेज के दौरान चेतन की जान-पहचान सिया के भाई साहिल से हुई। इसी संपर्क के जरिए चेतन और सिया के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई। बाद में दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि यह रिश्ता निजी संबंधों में बदल गया।
जानकारी के मुताबिक, चेतन और सिया कई बार साथ में उदयपुर और जोधपुर भी गए थे। जोधपुर में चेतन के दोस्तों ने दोनों को साथ देखा था। दोस्तों के मुताबिक, चेतन ने कई बार यह दावा किया था कि वह और सिया रिलेशनशिप में हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं।
चेतन ने अपने दोस्तों को यह भी बताया था कि वह शादी के बाद राजस्थान शिफ्ट हो जाएगा। उसने यह भी कहा था कि आर्थिक इंतजाम सिया की तरफ से किया जाएगा।
जांच एजेंसियां अब इस पूरे रिश्ते की टाइमलाइन और कनेक्शन को जोड़ने में जुटी हैं। शुरुआती दोस्ती, परिवारों का परिचय, लगातार मुलाकातें और फिर केतन अग्रवाल की हत्या तक इस केस में कई ऐसे मोड़ सामने आए हैं जिनकी पुलिस गहराई से जांच कर रही है।
पुलिस के मुताबिक, यह पूरा मामला एक जटिल प्रेम संबंध और साजिश की ओर इशारा करता है हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच और कोर्ट में पेश साक्ष्यों के बाद ही तय होगा।
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