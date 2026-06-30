चेतन की दुकान के ठीक सामने था सिया का ऑफिस, कैसे बढ़ी नजदीकियां और केतन के कत्ल तक पहुंच गई बात?

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब सामने आया है कि मुख्य आरोपी सिया गोयल और सह-आरोपी चेतन के बीच जान-पहचान की शुरुआत बेहद सामान्य सी वजहों से हुई थी लेकिन धीरे-धीरे यह रिश्ता निजी नजदीकियों तक पहुंच गया और फिर मामला हत्या की साजिश तक जा पहुंचा।