केतन हत्याकांड: 12वीं फेल थी सिया, फिर भी शादी के लिए क्यों बेचैन था केतन, मां पूजा गोयल ने खोला एक और बड़ा राज

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच मुख्य आरोपी सिया गोयल की मां पूजा गोयल ने मीडिया से बातचीत में बेटी की पढ़ाई, उसके करियर और केतन अग्रवाल से रिश्ते को लेकर कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने दावा किया कि सिया 12वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी थी, लेकिन यह बात केतन और उसके परिवार से कभी छिपाई नहीं गई थी।