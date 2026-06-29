भारत-चीन सीमा पर हालात स्थिर लेकिन संवेदनशील, सेना प्रमुख बोले- 1100 से ज्यादा बार बातचीत के बाद कम हुआ तनाव

भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में चार साल तक तनाव की स्थिति रही। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इसके बाद दोनों देशों ने कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत की। अक्टूबर 2024 में भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के डेपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी की थी। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिले हैं। हाल ही में दोनों देशों ने LAC की स्थिति को लेकर बातचीत की और सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर सहमति जताई।