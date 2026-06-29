‘बचाने पहुंचे लोग भी नहीं बचे’, पाकिस्तान के देर रात अफगानिस्तान पर हमले की पूरी कहानी, 38 नागरिकों की मौत

इस हमले के बाद जब स्थानीय लोग राहत कार्य के लिए पहुंचे तो दोबारा हमला किया गया, जिसमें कई ग्रामीणों की मौत हुई।फितरत के मुताबिक, 'पक्तिका के गयान जिले के वालुस्त गांव में हुए हमले में 6 लोगों की जान गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। वहीं कुनार के मनोगई जिले के बारोलो गांव में एक घर तबाह हुआ, लेकिन वहां किसी के हताहत होने की खबर नहीं दी गई। हालांकि पाकिस्तान ने नागरिकों को निशाना बनाने के आरोपों से इनकार किया है।