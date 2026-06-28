‘दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय, पाकिस्तान अपने अंदर झांके’, आतंकवाद पर भारत ने दिया मुहतोड़ जवाब

India-Pakistan Tensions: कराची में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। पाकिस्तान ने इस घटना को लेकर भारत पर आरोप लगाया। लेकिन भारत ने अपने जवाब में इसे पूरी तरह बेबुनियाद बताया। भारत ने साफ कहा कि दूसरों को दोष देने के बजाय पाकिस्तान को अपने देश में मौजूद आतंकवादी संगठन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया।