अमेरिका फिर से हमला करने को तैयार, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दे दी फाइनल वॉर्निंग

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक और सख्त संदेश दिया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका फिर से ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है और इस बार स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि ईरान का अस्तित्व ही खत्म हो जाए।