‘पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप हैं अच्छे दोस्त’, सर्जियो गोर ने की तारीफ, बताया अगले साल भारत आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति

भारत (India) में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर (Sergio Gor) की नियुक्ति के बाद से दोनों देशों के बिगड़े संबंधों में काफी सुधार हुआ है। गोर को अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का करीबी माना जाता है और ट्रंप ने दोनों देशों के संबंधों में फिर से मज़बूती लाने के लिए ही गोर को भारत में नियुक्त किया था। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की जमकर तारीफ की। गोर ने कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप स्टाइल बेहतरीन है।