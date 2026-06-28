मोजतबा खामेनेई ने अदालत जाने की दी चेतावनी, IRGC का दावा- कुवैत और बहरीन में 8 अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमला

ईरान में नेशनल वीक ऑफ द जुडिशियरी के मौके पर सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, 'उन्होंने कहा कि मिनाब के स्कूल में छात्राओं और मासूम बच्चों पर जो हमले हुए थे, उन्हें देश कभी नहीं भूल सकता। खामेनेई ने कहा कि अमेरिकी और इजरायली नेता खुद अपने मुंह से इन अपराधों की शेखी बघारते हैं, जो इस बात का सबूत है कि वे गुनहगार हैं। अब ईरान हर एक नागरिक की मौत का हिसाब कानून के जरिए लेगा।