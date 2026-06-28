अमेरिकी दौरे से पहले इराक में चला ऑपरेशन, पूर्व प्रधानमंत्री शिया अल-सुदानी के कई करीबी नेताओं को किया गया गिरफ्तार

यह कार्रवाई प्रधानमंत्री अली अल-जैदी के अमेरिका दौरे से पहले हुई है। यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की छवि मजबूत करने की कोशिश हो सकता है। एक राजनयिक ने कहा कि यह अभियान जुलाई में होने वाली अमेरिका यात्रा की तैयारियों से भी जुड़ा हो सकता है। वहीं कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि जांच का दायरा केवल आर्थिक भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि हथियारों की सप्लाई, अमेरिकी डॉलर की तस्करी और ईरान समर्थित गुटों से जुड़े मामलों तक भी पहुंच सकता है।