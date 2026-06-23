भारत आएंगी जापान की पहली महिला PM साने ताकाइची, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ किन मुद्दों पर होगी?

रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साने ताकाइची की बैठक में सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार और निवेश जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जापान और भारत आने वाले सालों में सहयोग बढ़ाने की योजना पर काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना इस दौरे का बड़ा उद्देश्य माना जा रहा है। हाल ही में फ्रांस में हुए G7 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और साने ताकाइची की मुलाकात हुई थी। इस दौरान मोदी ने कहा था कि भारत और जापान अलग-अलग क्षेत्रों में अपने संबंधों को और मजबूत करते रहेंगे, जिसमें व्यापार और निवेश अहम प्राथमिकता रहेंगे।