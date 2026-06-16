G7 Summit में भारत की बढ़ती भूमिका, PM नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप समेत विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता

G7 के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने कई नेताओं के साथ मुलाकात की
G7 Summit, Modi Trump Meet: फ्रांस के एवियन (Evian) में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन (G7 Summit) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के कई बड़े नेताओं के साथ अहम बातचीत की। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) समेत कई वैश्विक नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान भारत-अमेरिका संबंध, व्यापार, एआई (AI), निवेश और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में भारत की बढ़ती भूमिका और उसकी मजबूत कूटनीतिक मौजूदगी एक बार फिर नजर आई।
फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। दोनों नेताओं ने सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र से पहले एक-दूसरे का अभिवादन किया और कुछ देर बातचीत भी की। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते, एआई, निवेश, सप्लाई चेन और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की चर्चा चल रही है। दोनों नेताओं के बीच 17 जून को एक औपचारिक द्विपक्षीय बैठक भी प्रस्तावित है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि इस बैठक में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा।
यह खबर अपडेट की जा रही है…
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग