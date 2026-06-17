‘PM मोदी शांत और प्रभावशाली हैं- मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं’, द्विपक्षीय बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जमकर की तारीफ

दोनों देशों के अधिकारी उम्मीद जताते हैं कि बातचीत के दौरान व्यापारिक समझौते, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, वीजा नियमों और वैश्विक रणनीतिक चुनौतियों जैसे अहम मुद्दों पर कोई ठोस रास्ता निकल सकता है। दोनों पक्षों के बीच व्यापार को लेकर बातचीत का दौर पहले से ही जारी है, और एक अंतरिम समझौते तक पहुंचने के लिए दोनों देश काफी सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं। जी-7 शिखर सम्मेलन के मंच पर हुई यह मुलाकात भारत और अमेरिका के बीच के मजबूत रिश्तों की गवाही देती है।