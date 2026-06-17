अमेरिका से डील के बाद ईरान ने कमर्शियल जहाजों को बनाया निशाना, इजरायली मीडिया का दावा

असेसमेंट से पता चला कि शुक्रवार को साइन होने वाले फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बावजूद अहम वॉटरवे का इस्तेमाल करके इकॉनमी को नुकसान पहुंचाने की ईरान की काबिलियत फिर से सामने आ सकती है। इस असेसमेंट से जुड़े सूत्रों ने CNN को बताया कि ईरान अब अमेरिका की कमजोरी बन गया है, क्योंकि उसने खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का फायदा उठाना सीख लिया है। ईरान ने पड़ोसी देशों में US के बेस पर हमला किया था, ये बेस अमेरिका द्वारा सुरक्षा की गारंटी देने वाले थे।