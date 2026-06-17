17 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Crude Oil: 4 दिन में 15% गिरा कच्चा तेल, 75 डॉलर के करीब आया भाव, जानें आज देश में पेट्रोल-डीजल के दाम

Crude Oil Prices: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की खबरों के बाद से ही ग्लोबल ऑयल मार्केट में भारी गिरावट देखी जा रही है। इसी गिरावट के चलते ब्रेंट और WTI क्रूड की कीमतें तीन महीने के निचले स्तर के आसपास पहुंच गई हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jun 17, 2026

Petrol Diesel Prices

क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी आई है। (PC: AI)

Petrol Diesel Price on 17 June 2026: अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील ने वैश्विक तेल बाजार पर बड़ा असर डाला है। बुधवार को कच्चे तेल की कीमतें करीब तीन महीने के निचले स्तर के आसपास लुढ़क आईं। निवेशकों को उम्मीद है कि होर्मुज स्ट्रेट खुलने पर तेल आपूर्ति में सुधार होगा और तेल के जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य हो जाएगी।

75 डॉलर के करीब आया क्रूड ऑयल

17 जून को ऑयल के प्राइस सुबह 8 बजे 75 डॉलर के आसपास ट्रेड करते दिखाई दिए। ब्रेंट क्रूड का भाव 78.91 डॉलर प्रति बैरल पर दिखा। जबकि अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड 75.72 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। पिछले चार कारोबारी सत्रों में ब्रेंट क्रूड में लगभग 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जो इस साल की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है।

अलग-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

नई दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर ग्राहकों को दिया जा रहा है। वहीं, अधिकतर शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर बनी हुई है।

शहरपेट्रोल (₹/लीटर)डीजल (₹/लीटर)
नई दिल्ली102.1295.20
कोलकाता113.4799.82
मुंबई111.2197.83
चेन्नई108.0199.78
गुरुग्राम103.1795.83
नोएडा102.0695.54
बेंगलुरु110.8998.80
भुवनेश्वर109.06100.77
चंडीगढ़101.5489.47
हैदराबाद115.73103.82
जयपुर112.6997.78
लखनऊ102.0495.53
पटना113.6599.65
तिरुवनंतपुरम115.49104.41

तेल बाजार में नरमी की वजह

तेल बाजार में नरमी की मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह समझौता ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकेगा। वहीं, रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ईरान को फिर से तेल निर्यात की अनुमति मिल सकती है। इसके साथ ही अमेरिका ईरान के बंदरगाहों पर लगी कुछ पाबंदियां हटाने पर विचार कर सकता है, जबकि ईरान होर्मुज से तेल टैंकरों की आवाजाही आसान बनाने में सहयोग करेगा।

आपूर्ति बहाल होने में लगेगा समय

एक्सपर्ट्स का मानना है कि संघर्ष के दौरान प्रभावित तेल उत्पादन और रिफाइनिंग सुविधाओं को पूरी तरह सामान्य होने में कई सप्ताह से लेकर कई साल तक लग सकते हैं। इसके अलावा इजरायल ने अभी तक इस समझौते का समर्थन नहीं किया है, जिससे इसकी सफलता को लेकर चिंता बनी हुई है।

Crude Oil की कीमतें घटीं तो भारत ने क्यों बढ़ा दी डीजल पर Export Duty? जानिए देश में आज पेट्रोल के रेट

ये भी पढ़ें
india increase export duty

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

US Israel Iran War

Updated on:

17 Jun 2026 09:35 am

Published on:

17 Jun 2026 08:50 am

Hindi News / Business / Crude Oil: 4 दिन में 15% गिरा कच्चा तेल, 75 डॉलर के करीब आया भाव, जानें आज देश में पेट्रोल-डीजल के दाम

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

Wife के साथ मिलकर SIP में हर महीने डालें 15-15 हजार रुपये, सिर्फ 10 साल में बन सकता है 1 करोड़ का फंड, समझिए कैलकुलेशन

SIP Investment
कारोबार

Investment में पैसा वापस निकालने की क्या होनी चाहिए रणनीति? एक गलत फैसला करा सकता है आपका नुकसान

redemption strategy importance in stock market
कारोबार

Stock Market: लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स 500 पॉइंट से ज्यादा उछला, जानिए कहां आई सबसे ज्यादा तेजी

Stock Market
कारोबार

US-Iran War के दौरान 163% तक उछल गए ये 10 शेयर, उधर बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स ने कराया काफी नुकसान, देखिए आंकड़े

us iran war impact on indian share market
कारोबार

Vedanta Group के 2 शेयरों में आज लोअर सर्किट, उधर पावर और स्टील कंपनी के स्टॉक्स में उछाल, अभी खरीदें या नहीं?

Vedanta Group Share
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.