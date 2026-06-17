Crude Oil: 4 दिन में 15% गिरा कच्चा तेल, 75 डॉलर के करीब आया भाव, जानें आज देश में पेट्रोल-डीजल के दाम

तेल बाजार में नरमी की मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह समझौता ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकेगा। वहीं, रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ईरान को फिर से तेल निर्यात की अनुमति मिल सकती है। इसके साथ ही अमेरिका ईरान के बंदरगाहों पर लगी कुछ पाबंदियां हटाने पर विचार कर सकता है, जबकि ईरान होर्मुज से तेल टैंकरों की आवाजाही आसान बनाने में सहयोग करेगा।