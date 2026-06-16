Crude Oil की कीमतें घटीं तो भारत ने क्यों बढ़ा दी डीजल पर Export Duty? जानिए देश में आज पेट्रोल के रेट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने US-ईरान के बीच पीस डील का ऐलान किया, जिसके बाद सोमवार को क्रूड ऑयल में बड़ी गिरावट देखी गई। मंगलवार सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर WTI क्रूड 0.09 फीसदी या 0.07 डॉलर की गिरावट के साथ 80.68 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, ब्रेंट क्रूड इस समय 0.26 फीसदी या 0.22 डॉलर की गिरावट के साथ 82.95 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करा दिखा। दो हफ्ते पहले यही कीमत 95 डॉलर के करीब थी।