Bank of Maharashtra से लें 20 साल के लिए 30 लाख का होम लोन तो क्या बनेगी EMI, कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी?

जैन के अनुसार, आपके सभी लोन्स की कुल ईएमआई अगर सैलरी के 30 फीसदी तक सीमित है, तो आप सेफ जोन में कहे जा सकते हैं। इससे आपके पास रोजमर्रा के खर्चों, इमरजेंसी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए पर्याप्त पैसा बच जाएगा। अगर कुल ईएमआई सैलरी के 40% तक है, तो भी आप मैनेजेबल जोन में हैं। अगर आपके पास होम लोन है, तो यह लिमिट स्टैंडर्ड मानी जा सकती है। वहीं, अगर यह लिमिट 40 फीसदी से अधिक है, तो आप हाई रिस्क जोन में हैं। यह आपके मंथली बजट को बिगाड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आप जॉब बदलने या अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाने पर वित्तीय संकट में फंस सकते हैं।