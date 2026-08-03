MacBook Air खरीदना हुआ मुश्किल, Apple के पास नहीं है पर्याप्त स्टॉक, कीमतें बढ़ने के बाद अब आया सप्लाई संकट

मेमोरी चिप की कमी का असर एपल के मार्केटिंग प्लान पर भी दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक, जून में शुरू होने वाला कंपनी का Back to School ऑफर भी इसी वजह से देर से लॉन्च हुआ। इतना ही नहीं, एपल अपनी वेबसाइट और रिटेल स्टोर्स पर ग्राहकों को मैकबुक एयर की बजाय मैकबुक प्रो खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। कुछ मार्केटिंग मैटेरियल में कंपनी ने "MacBook Air subject to availability" यानी "उपलब्धता के आधार पर" जैसी चेतावनी भी जोड़नी शुरू कर दी है। इससे पता चलता है कि सप्लाई अभी सामान्य नहीं हुई है।