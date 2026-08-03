ITC Share Price 3rd August: कंपनी का मुनाफा 27% घटा, फिर भी नोमुरा ने बताया खरीदारी का मौका, उछल गया शेयर

ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने आईटीसी के शेयर पर अपनी रेटिंग 'रिड्यूस' से बढ़ाकर 'बाय' कर दी है। साथ ही टार्गेट प्राइस 300 रुपये से बढ़ाकर 340 रुपये कर दिया है। यह मौजूदा स्तर से करीब 21 फीसदी की संभावित बढ़त दिखाता है। नोमुरा का कहना है कि पहली तिमाही में सिगरेट की सेल्स वॉल्यूम 5 फीसदी घटी, जबकि बाजार को 10 फीसदी से ज्यादा गिरावट की उम्मीद थी। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के मुनाफा बढ़ाने के प्रयास और प्रीमियम व रेगुलर सिगरेट में संभावित कीमत बढ़ोतरी से आने वाली तिमाहियों में स्थिति बेहतर हो सकती है।