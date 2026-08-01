Elon Musk Net Worth: ट्रिलियनेयर बनने के कुछ ही हफ्तों बाद करीब आधी रह गई एलन मस्क की नेटवर्थ, 46% टूट चुका है SpaceX का शेयर

Elon Musk: कुछ ही सप्ताह पहले दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने वाले एलन मस्क की संपत्ति में अब बड़ी गिरावट आ गई है। उनकी नेटवर्थ करीब आधी रह गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह SpaceX के शेयरों में आई भारी गिरावट और Tesla के कमजोर प्रदर्शन को माना जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, 16 जून को एलन मस्क की कुल संपत्ति करीब 1.33 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। उस समय स्पेसएक्स का शेयर करीब 202 डॉलर के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ था। लेकिन अब उनकी नेटवर्थ घटकर करीब 684 अरब डॉलर रह गई है। यानी कुछ ही समय में उनकी संपत्ति 600 अरब डॉलर से ज्यादा कम हो गई है।