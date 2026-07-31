Aditya Birla Capital Q1 Results: कंपनी के मुनाफे में 40% का उछाल, जानिए किस कारोबार में कितनी आई ग्रोथ

Aditya Birla Share Price: आदित्य बिड़ला कैपिटल ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में अच्छा मुनाफा दर्ज किया है। कंपनी का मुनाफा एक साल पहले की तुलना में 40 फीसदी बढ़कर 1,174 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 839 करोड़ रुपए था। कर्ज देने, हाउसिंग फाइनेंस और बीमा कारोबार में अच्छी बढ़त की वजह से कंपनी को यह कामयाबी मिली है। नतीजों के ऐलान के बाद शुक्रवार को कंपनी के शेयर में करीब 4 फीसदी की तेजी देखने को मिली। कंपनी का कुल रेवेन्यू सालाना आधार पर 27.9 फीसदी बढ़कर 12,187 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 9,531 करोड़ रुपये था।