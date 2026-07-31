Aditya Birla Capital Q1 Results: कंपनी के मुनाफे में 40% का उछाल, जानिए किस कारोबार में कितनी आई ग्रोथ

Aditya Birla ने जून तिमाही में मुनाफा दर्ज किया। (फोटो: AI)
Aditya Birla Share Price: आदित्य बिड़ला कैपिटल ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में अच्छा मुनाफा दर्ज किया है। कंपनी का मुनाफा एक साल पहले की तुलना में 40 फीसदी बढ़कर 1,174 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 839 करोड़ रुपए था। कर्ज देने, हाउसिंग फाइनेंस और बीमा कारोबार में अच्छी बढ़त की वजह से कंपनी को यह कामयाबी मिली है। नतीजों के ऐलान के बाद शुक्रवार को कंपनी के शेयर में करीब 4 फीसदी की तेजी देखने को मिली। कंपनी का कुल रेवेन्यू सालाना आधार पर 27.9 फीसदी बढ़कर 12,187 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 9,531 करोड़ रुपये था।
इस तिमाही में हाउसिंग फाइनेंस कारोबार ने सबसे ज्यादा कमाल दिखाया। लोन डिस्बर्समेंट 39 फीसदी बढ़कर 7,515 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि एसेट अंडर मैनेजमेंट 50 फीसदी बढ़कर 51,833 करोड़ रुपए हो गया। टैक्स से पहले मुनाफा लगभग दोगुना होकर 95 फीसदी की बढ़त के साथ 300 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। साथ ही, फंसे हुए कर्ज यानी ग्रॉस स्टेज 3 अनुपात घटकर 0.41 फीसदी रह गया।
अप्रैल से जून 2026 तिमाही में कंपनी के लोन पोर्टफोलियो में अच्छी बढ़त दर्ज हुई है। एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस को मिलाकर कुल लोन पोर्टफोलियो सालाना आधार पर 32 फीसदी और पिछली तिमाही की तुलना में 6 फीसदी बढ़कर 2.19 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इससे पता चलता है कि रिटेल और बिजनेस दोनों सेगमेंट में कर्ज की मांग लगातार बनी हुई है।
कंपनी के एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार को मिलाकर कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट एक साल पहले की तुलना में 36 फीसदी बढ़कर 7.52 लाख करोड़ रुपए हो गया है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में व्यक्तिगत पहले साल का प्रीमियम 20 फीसदी बढ़कर 952 करोड़ रुपये हो गया। साथ ही कंपनी की स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट हिस्सेदारी बढ़कर 16.2 फीसदी हो गई है। एसेट मैनेजमेंट कारोबार में तिमाही औसत एसेट अंडर मैनेजमेंट सालाना आधार पर 6 फीसदी बढ़कर 4.28 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि टैक्स के बाद मुनाफा 12 फीसदी बढ़कर 309 करोड़ रुपए हो गया।
आदित्य बिड़ला कैपिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सुभाष सुब्रमण्यम को कंपनी का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और सीनियर मैनेजमेंट का सदस्य नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी की सिफारिश पर मंजूर की गई और यह 3 अगस्त, 2026 से लागू होगी।
नतीजों की घोषणा के बाद आदित्य बिड़ला कैपिटल के शेयरों में इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान NSE पर लगभग 4 फीसदी की बढ़त देखी गई। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 57.80 फीसदी का रिटर्न दिया है, जबकि इसी दौरान बेंचमार्क इंडेक्स में केवल 2.2 फीसदी की बढ़त हुई।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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