Sun Pharma Q1 Results: 27% बढ़ा देश की सबसे बड़ी दवा कंपनी का मुनाफा, रेवेन्यू में 10.5% का उछाल, शेयर ने 5 साल में दिया है 156% रिटर्न

Sun Pharma Share Price 31st July: भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मा ने जून 2026 तिमाही में उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया है। घरेलू बाजार में मजबूत बिक्री और दवाओं की बढ़ती मांग के दम पर कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 27% बढ़कर 2,895 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 2,279 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। कंपनी का परिचालन से रेवेन्यू भी 10.5% बढ़कर 15,300 करोड़ रुपये रहा। ये नतीजे बताते हैं कि भारत में कारोबार अब भी सन फार्मा की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है।