Income Tax Return भरने से आज चूके तो लगेगी 5 हजार रुपये तक लेट फीस, जानिए क्या कहता है टैक्स कानून

Income Tax Return Due Date: ITR-1 और ITR-2 फॉर्म के जरिए अपना रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिलहाल डेडलाइन को नहीं बढ़ाया है। ऐसे में उनके पास अभी भी कुछ घंटे बचे है। लेकिन यदि आप अभी भी डेट एक्सटेंड होने का इंतजार कर रहे है, तो यह आपको महंगा साबित हो सकता है। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक लेट ITR भरने पर 5,000 रुपये तक की लेट फीस के साथ अन्य चार्जेज भी चुकाने पड़ते हैं। इसके साथ ही विभाग टैक्सपेयर्स को यह छूट देता है कि जो लोग आज ITR फाइल कर देंगे, उन्हें उसी दिन ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी नहीं है। वे अगले 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं और ऐसा करने पर उनकी फाइलिंग डेट 31 जुलाई ही मानी जाएगी।