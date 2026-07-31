Gold Price Today: MCX पर आज टूट गए सोने के भाव, चांदी की कीमतों में भी आई गिरावट, जानिए क्या है वजह

डॉलर में मजबूती के चलते सोने में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स में करीब 0.40 फीसदी का इजाफा हुआ है। इससे दूसरी करेंसी वाले खरीदारों के लिए सोना खरीदना महंगा हो गया। इससे डिमांड घटी और कीमतों में गिरावट आई। वहीं, यूएस-ईरान के बीच तनाव बढ़ने से यूएस फेड द्वारा आक्रामक रेट हाइक की आशंकाएं भी थोड़ी बढ़ी हैं। हालांकि, यूएस इन्फ्लेशन डेटा उम्मीद से नीचे रहा है। क्रूड ऑयल की बात करें, तो शुक्रवार सुबह ब्रेंट क्रूड 87.62 डॉलर प्रति बैरल पर और WTI क्रूड 81.82 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।