Crude Oil के दाम में दिखी गिरावट, इधर सरकार ने E20 पेट्रोल पर दिया स्पष्टीकरण, जानिए क्या है आपके शहर में फ्यूल के दाम

सरकार ने E20 पेट्रोल पर स्पष्टीकरण दिया है। (फोटो: Ani)
Petrol Diesel Price Today 31 July 2026: ग्लोबल मार्केट में शुक्रवार को तेल की कीमत में गिरावट देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड दोनों में 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सऊदी अरब ने लाल सागर के अहम शिपिंग रूट पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक मल्टीनेशनल समुद्री रक्षा गठबंधन का प्रस्ताव दिया। इसी बीच भारत में फिलहाल पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर है। लेकिन भारत में इस समय E20 पेट्रोल को लेकर हो रहे विवाद पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्टीकरण दिया।
शुक्रवार को सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर ब्रेंट क्रूड की कीमतें 1.17 फीसदी की गिरावट के साथ 85.86 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रही थीं, जबकि US वेस्ट टेक्सास 1.51 फीसदी की गिरावट के साथ 82.32 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। लेकिन पिछले सेशन में कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया। अमेरिका और ईरान द्वारा एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के बाद ब्रेंट क्रूड कुछ समय के लिए 93.31 डॉलर प्रति बैरल के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया था।
|शहर
|पेट्रोल (₹/लीटर)
|डीजल (₹/लीटर)
|नई दिल्ली
|₹102.12
|₹95.20
|कोलकाता
|₹113.51
|₹99.82
|मुंबई
|₹111.21
|₹97.83
|चेन्नई
|₹107.78
|₹99.56
|गुरुग्राम
|₹102.75
|₹95.42
|नोएडा
|₹101.96
|₹95.44
|बेंगलुरु
|₹110.93
|₹98.80
|भुवनेश्वर
|₹108.97
|₹100.68
|चंडीगढ़
|₹101.54
|₹89.47
|हैदराबाद
|₹115.73
|₹103.82
|जयपुर
|₹113.97
|₹98.96
|लखनऊ
|₹102.68
|₹96.10
|पटना
|₹113.37
|₹99.36
|तिरुवनंतपुरम
|₹115.26
|₹104.02
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोलियम मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि एथेनॉल मिले पेट्रोल यानी E20 से इंजन खराब होने के दावों का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। मंत्रालय ने कहा कि यह जानकारी 25 साल की वैज्ञानिक जांच और करोड़ों वाहनों के इस्तेमाल पर आधारित है। सरकार के मुताबिक 20 करोड़ से ज्यादा दोपहिया और 3 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल कारों का डेटा बताता है कि इन वाहनों में कोई बड़ी खराबी सामने नहीं आई। E15-प्लस पेट्रोल पिछले साढ़े तीन साल से और E19-E20 पेट्रोल ढाई साल से इस्तेमाल हो रहा है।
मंत्रालय ने माना कि पुराने E10 इंजन वाली कुछ गाड़ियों में माइलेज 3 से 5 फीसदी तक कम हो सकता है। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि E20 पेट्रोल से इंजन ज्यादा साफ और बेहतर तरीके से चलता है। मंत्रालय के मुताबिक ड्राइविंग की आदत, टायर का प्रेशर, ट्रैफिक और गाड़ी की देखभाल का माइलेज पर ज्यादा असर पड़ता है, न कि सिर्फ पेट्रोल का।
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