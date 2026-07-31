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Crude Oil के दाम में दिखी गिरावट, इधर सरकार ने E20 पेट्रोल पर दिया स्पष्टीकरण, जानिए क्या है आपके शहर में फ्यूल के दाम

E20 Petrol: भारत में लगातार E20 पेट्रोल पर हो रहे विवाद को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि 20 करोड़ से ज्यादा दोपहिया और 3 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल कारों के डेटा से पता चलता है कि इससे वाहन में कोई खराबी नहीं होती है।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 31, 2026

Petrol Diesel Price Update

सरकार ने E20 पेट्रोल पर स्पष्टीकरण दिया है। (फोटो: Ani)

Petrol Diesel Price Today 31 July 2026: ग्लोबल मार्केट में शुक्रवार को तेल की कीमत में गिरावट देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड दोनों में 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सऊदी अरब ने लाल सागर के अहम शिपिंग रूट पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक मल्टीनेशनल समुद्री रक्षा गठबंधन का प्रस्ताव दिया। इसी बीच भारत में फिलहाल पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर है। लेकिन भारत में इस समय E20 पेट्रोल को लेकर हो रहे विवाद पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्टीकरण दिया।

Crude Oil के दाम में गिरावट

शुक्रवार को सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर ब्रेंट क्रूड की कीमतें 1.17 फीसदी की गिरावट के साथ 85.86 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रही थीं, जबकि US वेस्ट टेक्सास 1.51 फीसदी की गिरावट के साथ 82.32 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। लेकिन पिछले सेशन में कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया। अमेरिका और ईरान द्वारा एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के बाद ब्रेंट क्रूड कुछ समय के लिए 93.31 डॉलर प्रति बैरल के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया था।

31 जुलाई को भारत में Petrol Diesel के दाम

शहरपेट्रोल (₹/लीटर)डीजल (₹/लीटर)
नई दिल्ली₹102.12₹95.20
कोलकाता₹113.51₹99.82
मुंबई₹111.21₹97.83
चेन्नई₹107.78₹99.56
गुरुग्राम₹102.75₹95.42
नोएडा₹101.96₹95.44
बेंगलुरु₹110.93₹98.80
भुवनेश्वर₹108.97₹100.68
चंडीगढ़₹101.54₹89.47
हैदराबाद₹115.73₹103.82
जयपुर₹113.97₹98.96
लखनऊ₹102.68₹96.10
पटना₹113.37₹99.36
तिरुवनंतपुरम₹115.26₹104.02

E20 पेट्रोल पर सरकार की सफाई

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोलियम मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि एथेनॉल मिले पेट्रोल यानी E20 से इंजन खराब होने के दावों का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। मंत्रालय ने कहा कि यह जानकारी 25 साल की वैज्ञानिक जांच और करोड़ों वाहनों के इस्तेमाल पर आधारित है। सरकार के मुताबिक 20 करोड़ से ज्यादा दोपहिया और 3 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल कारों का डेटा बताता है कि इन वाहनों में कोई बड़ी खराबी सामने नहीं आई। E15-प्लस पेट्रोल पिछले साढ़े तीन साल से और E19-E20 पेट्रोल ढाई साल से इस्तेमाल हो रहा है।

माइलेज पर कितना असर

मंत्रालय ने माना कि पुराने E10 इंजन वाली कुछ गाड़ियों में माइलेज 3 से 5 फीसदी तक कम हो सकता है। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि E20 पेट्रोल से इंजन ज्यादा साफ और बेहतर तरीके से चलता है। मंत्रालय के मुताबिक ड्राइविंग की आदत, टायर का प्रेशर, ट्रैफिक और गाड़ी की देखभाल का माइलेज पर ज्यादा असर पड़ता है, न कि सिर्फ पेट्रोल का।

E20 पेट्रोल पर केंद्र सरकार को अरविंद केजरीवाल ने घेरा, बोले- ’29 कंपनियों को चिट्ठी लिखी, किसी ने जवाब नहीं दिया’

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Arvind Kejriwal on E20 Petrol

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Updated on:

31 Jul 2026 09:37 am

Published on:

31 Jul 2026 09:37 am

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