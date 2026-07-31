Crude Oil के दाम में दिखी गिरावट, इधर सरकार ने E20 पेट्रोल पर दिया स्पष्टीकरण, जानिए क्या है आपके शहर में फ्यूल के दाम

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोलियम मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि एथेनॉल मिले पेट्रोल यानी E20 से इंजन खराब होने के दावों का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। मंत्रालय ने कहा कि यह जानकारी 25 साल की वैज्ञानिक जांच और करोड़ों वाहनों के इस्तेमाल पर आधारित है। सरकार के मुताबिक 20 करोड़ से ज्यादा दोपहिया और 3 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल कारों का डेटा बताता है कि इन वाहनों में कोई बड़ी खराबी सामने नहीं आई। E15-प्लस पेट्रोल पिछले साढ़े तीन साल से और E19-E20 पेट्रोल ढाई साल से इस्तेमाल हो रहा है।