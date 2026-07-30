Vedanta Q1 Results: 72% बढ़कर 5,473 करोड़ रुपये पर पहुंचा वेदांता का मुनाफा, रेवेन्यू 54% उछला, 1 अगस्त से अरुण मिश्रा होंगे नए CEO

Vedanta Share Price 30 July: मेटल और माइनिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी वेदांता ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का शुद्ध लाभ एक साल पहले की तुलना में 72 फीसदी बढ़कर 5,473 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 3,185 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। नतीजों के साथ ही कंपनी ने बड़ा मैनेजमेंट चेंज भी किया है। बोर्ड ने अरुण मिश्रा को 1 अगस्त 2026 से कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल जुलाई 2027 के अंत तक रहेगा।