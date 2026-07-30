Tatkal Ticket Booking और ITR से लेकर LPG Cylinder तक, 1 अगस्त से होने जा रहे पैसों से जुड़े ये 5 बदलाव

Changes from 1st August: हर महीने की पहली तारीख कुछ नए बदलाव लेकर आती है। ये बदलाव आपकी जब पर भी असर डाल सकते हैं। इस बार 1 अगस्त कई अहम बदलावों के साथ आ रहा है। गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर रेलवे की तत्काल टिकट व्यवस्था, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न और बैंकिंग KYC तक कई ऐसे बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका असर करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है। अगर आप गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन से सफर करते हैं, क्रेडिट कार्ड चलाते हैं या टैक्स भरते हैं, तो इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए जरूरी है।