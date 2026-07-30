Gold Silver Price Today: अमेरिका-ईरान के बीच फिर हमले होने से उछल गया सोना, जानिए आज क्या हैं 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके बाद मार्केट ने US फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श की महंगाई से निपटने के बारे में की गई टिप्पणियों पर गौर किया। केडिया एडवाइजरी के एमडी अजय केडिया के अनुसार, वॉर्श की टिप्पणियों से कुछ स्पष्ट संकेत नहीं निकल पाए हैं। वॉर्श ने महंगाई को काबू में लाने के लिए सेंट्रल बैंक की प्रतिबद्धता को ही दोहराया। ऐसे में बाजार में यूएस फेड के अगले नीतिगत कदम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने बुधवार रात ईरान के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। यह कार्रवाई क्षेत्र में अमेरिकी सेना पर हुए ईरानी मिसाइल हमलों के जवाब में की गई, जिससे कुछ समय की शांति के बाद संघर्ष के और बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है।