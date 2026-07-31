Bajaj Finance Share Price 31st July: मजबूत नतीजों से 6% से ज्यादा उछल गया शेयर, जानिए क्या है ब्रोकरेज फर्म की राय

Bajaj Finance Share Brokerage View: जून 2026 तिमाही के अच्छे नतीजों ने बजाज फाइनेंस के शेयरों में नई जान डाल दी है। शुक्रवार सुबह कंपनी के शेयर में अच्छी-खासी खरीदारी देखने को मिली है। सुबह 10 बजे एनएसई पर यह शेयर 6.65 फीसदी या 70 रुपये की बढ़त के साथ 1123.60 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। मजबूत मुनाफा, बढ़ती लोन बुक और घटते एनपीए ने निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया है। कंपनी के अप्रैल-जून तिमाही के आंकड़े बताते हैं कि कारोबार की रफ्तार लगातार बनी हुई है। इसी वजह से शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली।