Swiggy Q1 Result: कंपनी के घाटे में आई कमी, रेवेन्यू में हुई 37% की बढ़ोतरी, खोले जाएंगे 75 नए इंस्टामार्ट स्टोर

Swiggy New Instamart: फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनी स्विगी ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, जून तिमाही में स्विगी लिमिटेड का नेट लॉस सालाना आधार पर कम हुआ है। कंपनी ने FY27 की पहली तिमाही के लिए 791 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट लॉस बताया है। यह पिछले साल की समान अवधि में हुए 1,197 करोड़ रुपये के नेट लॉस के मुकाबले लगभग 34 फीसदी की कमी है। इसी के साथ ही कंपनी चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 75 नए इंस्टामार्ट खोलने की योजना भी बना रही है।