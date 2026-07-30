Bank Holidays August 2026: समय पर निपटा लें बैंकों से जुड़े काम, अगस्त में अलग-अलग जोन में कुल 14 दिन आ रहीं छुट्टियां, देखिए लिस्ट

2 अगस्त 2026: इस दिन रविवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।

4 अगस्त 2026: केर पूजा के चलते अगरतला जोन में बैंक बंद रहेंगे।

8 अगस्त 2026: दूसरे शनिवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे।

9 अगस्त 2026: रविवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।

13 अगस्त 2026: पैट्रियट्स डे के चलते इंफाल जोन में बैंक बंद रहेंगे।

15 अगस्त 2026: स्वतंत्रता दिवस के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे।

16 अगस्त 2026: रविवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे।

19 अगस्त 2026: महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर जयंती के चलते अगरतला में बैंक बंद रहेंगे।

22 अगस्त 2026: चौथे शनिवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे।

23 अगस्त 2026: रविवार के चलते बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

25 अगस्त 2026: मिलाद-उन-नबी, पहला ओणम, मिलाद-ए-शरीफ के चलते कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे।

26 अगस्त 2026: ईद-ए-मिलाद, बारावफात, थिरुवोनम के चलते बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद, इंफाल, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम जोन में बैंक बंद रहेंगे।

28 अगस्त 2026: रक्षाबंधन, पांग-ल्हाबसोल, श्री नारायण गुरु जयंती, अय्यनकाली जयंती के चलते अहमदाबाद, भोपाल, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, लखनऊ, शिमला, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे।

30 अगस्त 2026: रविवार के चलते बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा।