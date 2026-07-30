Adani Ports Share Price 30 July: पहली तिमाही में मुनाफा 9% बढ़ा, फिर भी 3% फिसल गया शेयर, जानिए 3 ब्रोकरेज फर्म्स द्वारा दिये टार्गेट प्राइस

कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि कंपनी का ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू सालाना आधार पर 18.5 फीसदी बढ़कर 10,821 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 9,126 करोड़ रुपये था। वहीं, EBITDA में भी 19 फीसदी की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी का EBITDA यानी ब्याज, टैक्स और डेप्रिसिएशन से पहले की कमाई 6,540 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले इसी अवधि में 5,495 करोड़ रुपये थी। EBITDA मार्जिन भी थोड़ा बढ़कर 60.4 फीसदी हो गया, जो पिछले साल 60.2 फीसदी था।