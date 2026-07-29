Stock Market Today: IT और मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी से 888 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, निवेशकों को हुआ 4 लाख करोड़ रुपये का फायदा

IT Stocks Rise Today: भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को भारी बढ़त के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसक्स आज 1.16 फीसदी या 888 अंक की बढ़त के साथ 77,654 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 25 शेयर हरे निशान पर और 5 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 1.10 फीसदी या 264 अंक की बढ़त के साथ 24,250 पर बंद हुआ है। आज सबसे अधिक तेजी आईटी, मेटल, मीडिया, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर में दर्ज हुई है। बाजार में आई इस तेजी से बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में कुल 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का इजाफा हुआ है। इससे कुल मार्केट कैप 483 लाख करोड़ रुपये पर जा पहुंचा है।