Stock Market Today: सेंसेक्स 800 अंक उछला, निफ्टी 24,200 के पार, जानिए इस तेजी के 4 बड़े कारण

आज के कारोबार में इंफोसिस और एचसीएल टेक जैसे आईटी शेयर सबसे ज्यादा चमके। इसकी बड़ी वजह यह रही कि दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े शेयरों में बिकवाली के बाद पारंपरिक आईटी सेक्टर में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स करीब 9 फीसदी टूट गया। जापान का निक्की 4 फीसदी से ज्यादा और ताइवान वेटेड इंडेक्स भी 4 फीसदी से अधिक गिर गया। इन बाजारों में बड़ी संख्या में चिप और AI से जुड़ी कंपनियां लिस्ट हैं। वहीं, भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधे निर्भर बड़ी लिस्टेड कंपनियों की संख्या कम है। ऐसे में वैश्विक AI सेक्टर में चल रही बिकवाली का असर भारतीय बाजार पर सीमित देखने को मिला।