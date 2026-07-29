29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

L&T Share Price 29 July: शेयर में आई 3% की तेजी, ब्रोकरेज फर्म्स ने दिया 5,000 रुपये तक का टार्गेट, जानिए क्या है वजह

Larsen And Toubro Stock Price Target: ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने एल एंड टी के शेयर पर 5,000 रुपये का टार्गेट प्राइस दिया है। इसके अलावा तिमाही नतीजों के बाद 33 में से 27 एक्सपर्ट्स ने एल एंड टी पर 'बाय' रेटिंग दी है, पांच ने 'होल्ड' और सिर्फ एक ने 'सेल' रेटिंग दी है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jul 29, 2026

L and T Target Share Price

लार्सन एंड टुब्रो के शेयर में तेजी आई है। (फोटो: AI)

Larsen And Toubro Share Price: शेयर बाजार की तेज शुरुआत के बीच लार्सन एंड टुब्रो (Larsen and Toubro) के शेयरों में बुधवार, 29 जुलाई को अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। जेफरीज और गोल्डमैन सैश से इस शेयर को 'बाय' रेटिंग मिली हुई है। वहीं, सीएलएसए ने इस शेयर को 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग दी है। जेफरीज ने एलएंडटी शेयर पर 5000 रुपये का टार्गेट प्राइस दिया है।

लार्सन एंड टूब्रो शेयर (Larsen And Toubro Share Price)

सुबह 10 बजकर 35 मिनट पर इसका शेयर 3.02 फीसदी या 115.90 रुपये की बढ़त के साथ 3,947.90 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 3.42 फीसदी, 1 महीने में -5.22 फीसदी और 1 साल में 12.94 फीसदी का रिटर्न दिया है।

जेफरीज ने दिया 5,000 रुपये टार्गेट प्राइस

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज (Jefferies) ने एल एंड टी पर 'बाय' रेटिंग बनाए रखते हुए 5,000 रुपये प्रति शेयर का टार्गेट प्राइस दिया है। जेफरीज के मुताबिक, कंपनी की पहली तिमाही की कमाई (EBITDA) अनुमान से 8 फीसदी कम रही और इंजीनियरिंग व निर्माण के काम में भी सुस्ती दिखी। हालांकि, नए ऑर्डर में 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अगर ईरान युद्ध की स्थिति सामान्य होती है, तो साल की दूसरी छमाही बेहतर रह सकती है। ब्रोकरेज का मानना ​​है कि अगर वैश्विक तनाव कम होता है, तो कंपनी का स्टॉक प्राइस 4,278 रुपये (युद्ध शुरु हुआ जब का स्तर) तक जाना चाहिए और कमाई की बेहतर संभावनाओं से इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है।

CLSA ने दी 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग

CLSA ने एल एंड टी पर 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग के साथ 4,842 रुपये का टार्गेट प्राइस रखा है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी ने नए ऑर्डर, E एंड C मार्जिन और वर्किंग कैपिटल में उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया है। सबसे खास बात यह रही कि E एंड C मार्जिन 30 बेसिस पॉइंट बढ़ा। नए ऑर्डर में यूरोप और भारत से मिले बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के दम पर 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। कंपनी का कुल ऑर्डर बुक अब 82 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल से 27 फीसदी ज्यादा है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भी 10-12 फीसदी ऑर्डर और कामकाज बढ़ने का अनुमान बरकरार रखा है।

गोल्डमैन सैश ने दी 'बाय' रेटिंग

गोल्डमैन सैश (Goldman Sachs) ने भी इस शेयर पर 'बाय' रेटिंग के साथ 4,370 रुपये का टार्गेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी के कोर बिजनेस में ऑर्डर 17 फीसदी बढ़े, जबकि अनुमान 6 फीसदी गिरावट का था। हालांकि, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण कामकाज पर असर पड़ा है। कंपनी के पास अभी भी 15 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का मजबूत आधार मौजूद है, जिसमें 45 फीसदी प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी है।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

Tata Capital Q1 Results: पहली तिमाही में 56% बढ़ा कंपनी का मुनाफा, रेवेन्यू 15% उछला, बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर

ये भी पढ़ें
Tata Capital Q1 Results

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Jul 2026 12:18 pm

Published on:

29 Jul 2026 12:16 pm

Hindi News / Business / L&T Share Price 29 July: शेयर में आई 3% की तेजी, ब्रोकरेज फर्म्स ने दिया 5,000 रुपये तक का टार्गेट, जानिए क्या है वजह

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Infosys Share Price 29th July: TCS और Wipro समेत बड़े आईटी शेयरों में 5% तक की तेजी, आखिर क्या है इस खरीदारी की वजह?

IT Stocks
कारोबार

Gold Silver Price Today: डॉलर में मजबूती से गिर गए सोने के भाव, जानिए आपके शहर में आज क्या हैं 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Jewellery Demand
कारोबार

Stock Market Today: सेंसेक्स 800 अंक उछला, निफ्टी 24,200 के पार, जानिए इस तेजी के 4 बड़े कारण

Why Share Market Rise Today
कारोबार

Crude Oil के दाम में फिर आई 4% की तेजी, सऊदी अरब के हमलों का दिखा असर, जानिए क्या हैं आपके शहर में पेट्रोल डीजल के दाम

Crude Oil Pirce Update
कारोबार

Income Tax: Paytm दे रहा सिर्फ 11 रुपये में ITR भरने की सुविधा, क्या सभी टैक्सपेयर्स के लिए है यह सही? जरूर रखें ये सावधानियां

Paytm Tax Filing
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.