L&T Share Price 29 July: शेयर में आई 3% की तेजी, ब्रोकरेज फर्म्स ने दिया 5,000 रुपये तक का टार्गेट, जानिए क्या है वजह

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज (Jefferies) ने एल एंड टी पर 'बाय' रेटिंग बनाए रखते हुए 5,000 रुपये प्रति शेयर का टार्गेट प्राइस दिया है। जेफरीज के मुताबिक, कंपनी की पहली तिमाही की कमाई (EBITDA) अनुमान से 8 फीसदी कम रही और इंजीनियरिंग व निर्माण के काम में भी सुस्ती दिखी। हालांकि, नए ऑर्डर में 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अगर ईरान युद्ध की स्थिति सामान्य होती है, तो साल की दूसरी छमाही बेहतर रह सकती है। ब्रोकरेज का मानना ​​है कि अगर वैश्विक तनाव कम होता है, तो कंपनी का स्टॉक प्राइस 4,278 रुपये (युद्ध शुरु हुआ जब का स्तर) तक जाना चाहिए और कमाई की बेहतर संभावनाओं से इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है।