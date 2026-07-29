Asian Paints Q1 Results: पहली तिमाही में 40% बढ़ा एशियन पेंट्स का शुद्ध मुनाफा, रेवेन्यू में 18% का उछाल, शेयर में आई तेजी

एशियन पेंट का शेयर बुधवार को हरे निशान पर बंद हुआ है। यह एनएसई पर 0.91 फीसदी या 24.80 रुपये की बढ़त के साथ 2,761 रुपये पर बंद हुआ है। सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार डॉ रवि सिंह ने बताया कि इस शेयर ने एक हफ्ते में 2.31 फीसदी, 1 महीने में 3.69 फीसदी, इस साल अब तक 0.11 फीसदी और बीते एक साल में 14.72 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर ने 3 साल में -18.75 फीसदी और 5 साल में -8.09 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का 52 वीक हाई 2,985.70 रुपये है, जो 4 दिसंबर 2025 को दर्ज हुआ था। वहीं, 52 वीक लो 2,115 रुपये है, जो 23 मार्च 2026 को दर्ज हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप 2,64,364.50 करोड़ रुपये है।