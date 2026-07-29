Infosys Share Price 29th July: TCS और Wipro समेत बड़े आईटी शेयरों में 5% तक की तेजी, आखिर क्या है इस खरीदारी की वजह?

IT Stocks Rise Today: ग्लोबल टेक्नोलॉजी मार्केट में AI इन्वेस्टमेंट को लेकर बढ़ती चिंता का असर भले ही अमेरिका और एशिया के चिप शेयरों पर दिखाई दे रहा हो, लेकिन भारतीय आईटी कंपनियों के लिए यह माहौल फिलहाल राहत लेकर आया है। बुधवार को दलाल स्ट्रीट पर आईटी शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली और कई दिग्गज कंपनियों के शेयर 5 फीसदी तक चढ़ गए। सबसे ज्यादा चर्चा कोफोर्ज की रही। मजबूत पहली तिमाही के नतीजों के बाद इसका शेयर करीब 5 फीसदी उछल गया। इसके अलावा इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के शेयर में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। एक्सपर्ट्स के अनुसार, एआई शेयरों में गिरावट से अब ट्रेडिशनल आईटी सेक्टर में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। यही कारण है कि आईटी शेयरों में तेजी देखी जा रही है।