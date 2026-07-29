Bajaj Housing Finance Q1 Results: पहली तिमाही में 23% बढ़ा कंपनी का मुनाफा, AUM 24% उछला, बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर

Bajaj Housing Finance Profit: बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का शुद्ध मुनाफा बढ़कर 715 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो पिछले साल की समान तिमाही के 583 करोड़ रुपये था। इस तरह इसमें 23 फीसदी का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही कंपनी का लोन बिजनेस भी तेजी से बढ़ा है। कंपनी का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) साल दर साल 24% बढ़कर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह 1.2 लाख करोड़ रुपये था।