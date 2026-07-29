ITR Deadline Extension News: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की 31 जुलाई की डेडलाइन बढ़ना मुश्किल क्यों है? जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

ClearTax के फाउंडर और CEO अर्चित गुप्ता भी ITR की डेडलाइन बढ़ने की संभावना को खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि इस साल डेडलाइन बढ़ने की संभावना कम है। पिछले साल टैक्स फॉर्म को आसान बनाया गया था और इस सीजन में उन्हें जल्दी जारी कर दिया गया था। इसके साथ ITR-3 और ITR-4 फॉर्म के जरिए टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए पहले से ही डेडलाइन को 31 अगस्त तय किया गया है। साथ ही उनका कहना है कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) भी अब पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर हो गया है, जिससे टैक्सपेयर्स को अपने डेटा की स्पष्ट जानकारी मिलती है।