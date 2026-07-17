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Muthoot Finance Share Price: Torrent, Adani Green और हुंडई मोटर्स के शेयर 4% तक टूटे, जानिए क्या है 1 महीने का रिटर्न

Hyundai Motor Share Price: शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। दोनों ही एक्सचेंजों के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 हरे निशान के साथ ट्रेड करते दिखे। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट-50 इंडेक्स में गिरावट दिखी। इसके प्रमुख शेयर टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, कमिंस इंडिया, मुथूट फाइनेंस, हुंडई मोटर और अडानी ग्रीन एनर्जी में 4 फीसदी तक की गिरावट आई।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 17, 2026

Nifty Next Fifty Losers List

Cummins India के शेयर में गिरावट देखी गई। (फोटो: AI)

Adani Green Energy Share Price: शेयर बाजार में तेजी के बीच निफ्टी नेक्स्ट-50 इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। सुबह 11 बजे इसमें 61 अंकों की गिरावट देखी गई। इस गिरावट के चलते टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, कमिंस इंडिया, मुथूट फाइनेंस, हुंडई मोटर और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर लाल निशान में ट्रेड करते दिखे। इन सभी शेयरों में 1 फीसदी से लेकर 4 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली।

Nifty Next-50 के गिरावट वाले शेयर

कंपनीकारोबार के दौरान गिरावटमार्केट कैप (₹ करोड़)52-सप्ताह का उच्च स्तर52-सप्ताह का निम्न स्तरP/E अनुपात
टोरेंट फ़ार्मास्यूटिकल्स4.28 %1,61,540.01₹5,085.80 ₹3,421.30 78.95
कमिंस इंडिया1.97 %1,50,699.78₹6,100.00 ₹3,481.50 73.97
मुथूट फाइनेंस1.66 %1,18,292.69₹4,149.50 ₹2,476.60 11.34
हुंडई मोटर1.62 %1,61,882.56₹2,890.00 ₹1,658.00 30.29
अडानी ग्रीन एनर्जी1.02 %2,51,622.63₹1,631.50 ₹765.00 161.96

टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स (Torrent Pharmaceuticals Share Price)

आज सुबह 11 बजकर 05 मिनट पर यह शेयर 4.28 फीसदी या 213.70 रुपये की गिरावट के साथ 4,773.90 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -2.62 फीसदी, पिछले 1 महीने में 7.43 फीसदी और 1 साल में 36.19 फीसदी का रिटर्न दिया है।

कमिंस इंडिया (Cummins India Share Price)

आज सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर यह शेयर 1.97 फीसदी या 109.50 रुपये की गिरावट के साथ 5,436.50 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -3.29 फीसदी, पिछले 1 महीने में -6.80 फीसदी और 1 साल में 51.65 फीसदी का रिटर्न दिया है।

मुथूट फाइनेंस (Muthoot Finance Share Price)

आज सुबह 11 बजकर 13 मिनट पर यह शेयर 1.66 फीसदी या 49.60 रुपये की गिरावट के साथ 2,946.50 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -5.84 फीसदी, पिछले 1 महीने में -7.65 फीसदी और 1 साल में 10.77 फीसदी का रिटर्न दिया है।

हुंडई मोटर (Hyundai Motor Share Price)

आज सुबह 11 बजकर 19 मिनट पर यह शेयर 1.62 फीसदी या 32.90 रुपये की गिरावट के साथ 1,992.10 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 0.37 फीसदी, पिछले 1 महीने में 0.79 फीसदी और 1 साल में -6.71 फीसदी का रिटर्न दिया है।

अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy Share Price)

आज सुबह 11 बजकर 23 मिनट पर यह शेयर 1.02 फीसदी या 15.80 रुपये की गिरावट के साथ 1,527.90 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -0.57 फीसदी, पिछले 1 महीने में 4.23 फीसदी और 1 साल में 45.49 फीसदी का रिटर्न दिया है।

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Updated on:

17 Jul 2026 12:23 pm

Published on:

17 Jul 2026 12:23 pm

Hindi News / Business / Muthoot Finance Share Price: Torrent, Adani Green और हुंडई मोटर्स के शेयर 4% तक टूटे, जानिए क्या है 1 महीने का रिटर्न

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