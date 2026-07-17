Muthoot Finance Share Price: Torrent, Adani Green और हुंडई मोटर्स के शेयर 4% तक टूटे, जानिए क्या है 1 महीने का रिटर्न

Cummins India के शेयर में गिरावट देखी गई। (फोटो: AI)
Adani Green Energy Share Price: शेयर बाजार में तेजी के बीच निफ्टी नेक्स्ट-50 इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। सुबह 11 बजे इसमें 61 अंकों की गिरावट देखी गई। इस गिरावट के चलते टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, कमिंस इंडिया, मुथूट फाइनेंस, हुंडई मोटर और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर लाल निशान में ट्रेड करते दिखे। इन सभी शेयरों में 1 फीसदी से लेकर 4 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली।
|कंपनी
|कारोबार के दौरान गिरावट
|मार्केट कैप (₹ करोड़)
|52-सप्ताह का उच्च स्तर
|52-सप्ताह का निम्न स्तर
|P/E अनुपात
|टोरेंट फ़ार्मास्यूटिकल्स
|4.28 %
|1,61,540.01
|₹5,085.80
|₹3,421.30
|78.95
|कमिंस इंडिया
|1.97 %
|1,50,699.78
|₹6,100.00
|₹3,481.50
|73.97
|मुथूट फाइनेंस
|1.66 %
|1,18,292.69
|₹4,149.50
|₹2,476.60
|11.34
|हुंडई मोटर
|1.62 %
|1,61,882.56
|₹2,890.00
|₹1,658.00
|30.29
|अडानी ग्रीन एनर्जी
|1.02 %
|2,51,622.63
|₹1,631.50
|₹765.00
|161.96
आज सुबह 11 बजकर 05 मिनट पर यह शेयर 4.28 फीसदी या 213.70 रुपये की गिरावट के साथ 4,773.90 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -2.62 फीसदी, पिछले 1 महीने में 7.43 फीसदी और 1 साल में 36.19 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर यह शेयर 1.97 फीसदी या 109.50 रुपये की गिरावट के साथ 5,436.50 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -3.29 फीसदी, पिछले 1 महीने में -6.80 फीसदी और 1 साल में 51.65 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 11 बजकर 13 मिनट पर यह शेयर 1.66 फीसदी या 49.60 रुपये की गिरावट के साथ 2,946.50 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -5.84 फीसदी, पिछले 1 महीने में -7.65 फीसदी और 1 साल में 10.77 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 11 बजकर 19 मिनट पर यह शेयर 1.62 फीसदी या 32.90 रुपये की गिरावट के साथ 1,992.10 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 0.37 फीसदी, पिछले 1 महीने में 0.79 फीसदी और 1 साल में -6.71 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 11 बजकर 23 मिनट पर यह शेयर 1.02 फीसदी या 15.80 रुपये की गिरावट के साथ 1,527.90 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -0.57 फीसदी, पिछले 1 महीने में 4.23 फीसदी और 1 साल में 45.49 फीसदी का रिटर्न दिया है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग