17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने में आई गिरावट, चांदी की कीमतों में भी मंदी, जानिए आपके शहर में रेट्स

Gold Price Today: सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। चांदी भी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी। इससे इतर एमसीएक्स पर भाव बढ़त के साथ ट्रेड करते दिखाई दिए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jul 17, 2026

Gold Rate Today

सोने की हाजिर कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)

Gold Rate Today 17th July 2026: सोने की कीमतों में आज हफ्ते आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली है। घरेलू हाजिर बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट सुबह 11 बजकर 45 मिनट पर 760 रुपये की गिरावट के साथ 1,42,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 700 रुपये की गिरावट के साथ 1,30,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 570 रुपये की गिरावट के साथ 1,07,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

शहर24 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)22 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)18 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
चेन्नई₹1,42,910₹1,31,000₹1,09,200
मुंबई₹1,42,530₹1,30,650₹1,06,900
दिल्ली₹1,42,680₹1,30,800₹1,07,050
कोलकाता₹1,42,530₹1,30,650₹1,06,900
बेंगलुरु₹1,42,530₹1,30,650₹1,06,900
हैदराबाद₹1,42,530₹1,30,650₹1,06,900
केरल₹1,42,530₹1,30,650₹1,06,900
पुणे₹1,42,530₹1,30,650₹1,06,900
वडोदरा₹1,42,580₹1,30,700₹1,06,950
अहमदाबाद₹1,42,580₹1,30,700₹1,06,950
जयपुर₹1,42,680₹1,30,800₹1,07,050

चांदी में भी आई गिरावट

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली में शुक्रवार दोपहर 12 बजकर 40 मिनट पर चांदी का हाजिर भाव 1000 रुपये की गिरावट के साथ 2,34,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

US Fed बढ़ा सकता है ब्याज दरें

मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। शुक्रवार दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर ब्रेंट क्रूड 84.32 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, WTI क्रूड इस समय 0.37 फीसदी या 0.29 डॉलर की बढ़त के साथ 79.24 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। इससे महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। साथ ही यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना भी तेज हो गई है। उच्च ब्याज दरें सोने की कीमतों पर दबाव डालती हैं।

MCX पर सोने-चांदी का भाव

एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने की कीमतें बढ़त के साथ ट्रेड करती दिखी हैं। शुक्रवार सुबह 11 बजकर 50 मिनट पर 5 अगस्त की डिलीवरी वाले गोल्ड का रेट 0.23 फीसदी या 323 रुपये की बढ़त के साथ 1,40,671 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 4 सितंबर की डिलीवरी वाली चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 0.18 फीसदी या 396 रुपये की बढ़त के साथ 2,16,409 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.26 फीसदी या 10.40 डॉलर की बढ़त के साथ 4,002.50 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.68 फीसदी या 27.14 डॉलर की बढ़त के साथ 4,003.64 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की वैश्विक कीमतों में मिला-जुला ट्रेंड देखने को मिला है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 0.23 फीसदी या 0.13 डॉलर की गिरावट के साथ 56.06 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.58 फीसदी या 0.32 डॉलर की बढ़त के साथ 55.84 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

Gold Silver Price: सोना या चांदी, अगले 6 महीने में कहां मिल सकता है ज्यादा रिटर्न? एक्सपर्ट्स से समझिए

ये भी पढ़ें
Gold Silver Price

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Updated on:

17 Jul 2026 01:01 pm

Published on:

17 Jul 2026 01:00 pm

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने में आई गिरावट, चांदी की कीमतों में भी मंदी, जानिए आपके शहर में रेट्स

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर और दुकान चलाने वालों को भी मिल सकती है PF की सुविधा, EPFO कर रहा स्कीम पर काम

Provident Fund For Self-Employed
कारोबार

Muthoot Finance Share Price: Torrent, Adani Green और हुंडई मोटर्स के शेयर 4% तक टूटे, जानिए क्या है 1 महीने का रिटर्न

Nifty Next Fifty Losers List
कारोबार

Jio Financial Share Price: RIL, HCL Tech और टेक महिंद्रा समेत इन शेयरों में आई अच्छी तेजी, जानिए क्या है PE रेश्यो

HCL Technologies Share Price
कारोबार

Wipro Share Price: Hindalco, Cipla समेत इन कंपनियों के शेयर लुढ़के, जानिए क्या है 1 हफ्ते का रिटर्न

NSE Nifty 50 Share Losers List
कारोबार

Share Market में भारी तेजी, सेंसेक्स 500 अंक उछला, जानिए किन स्टॉक्स में आई सबसे अधिक खरीदारी

stock market rise
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.