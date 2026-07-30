Income Tax: AIS चेक किये बिना ITR भरने पर आ सकता है टैक्स नोटिस, रिफंड में भी हो सकती है देरी

Income Tax Return भरने की डेडलाइन 31 जुलाई है। अभी तक बहुत से टैक्सपेयर्स ने ITR नहीं भरा है, ऐसे में जल्दबाजी में लोग एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) चेक करे बिना ही ITR भर देते है। AIS पहले से ही इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। अगर इसे बिना चेक किए ही ITR भर दी जाए तथा इसमें दी गई जानकारी और आपके द्वारा भरे रिटर्न में फर्क आता है, तो टैक्स नोटिस मिलने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं, समय पर AIS चेक करके रिटर्न भरने से रिफंड मिलने में देरी भी नहीं होती है।