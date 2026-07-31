AI से आपकी जॉब पर कितना खतरा? समझिए किस सेक्टर में किस जॉब को रिप्लेस कर सकता है एआई

रिटेल कारोबार में AI का सबसे ज्यादा असर कैशियर की नौकरी पर पड़ने की संभावना है, इसे लेवल 1 की कैटेगरी में रखा गया है। क्योंकि सेल्फ-चेकआउट जैसी तकनीकें पहले से इस्तेमाल हो रही हैं। वहीं, रिलेट सेक्टर में ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सेल्स स्टाफ की नौकरी पर खतरा कम है क्योंकि यहां AI सिर्फ मदद कर सकता है। इसे लेवल 2 से 4 के बीच रखा गया है। कृषि के बाद बचे कुल रोजगार में रिटेल सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 20 फीसदी है, इसलिए इस क्षेत्र पर AI का असर काफी अहम माना जा रहा है।