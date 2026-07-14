हैकर्स ने एआई को बनाया नया हथियार, खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया 18 महीने का रोडमैप

एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI - Artificial Intelligence) का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके कई फायदे हैं, तो नुकसान भी कम नहीं हैं। अब हैकर्स (Hackers) भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने इसे नया हथियार बना लिया है जो चिंता का विषय है। क्या आपको लगता है कि एक मज़बूत पासवर्ड और मोबाइल पर आने वाला ओटीपी आपके बैंक अकाउंट को पूरी तरह सुरक्षित रखता है? अगर हां तो आपको अपनी यह सोच तुरंत बदलनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, सीईआरटी-इन और साइबर सुरक्षा कंपनी एसआईएसए की ताज़ा डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट एक बड़ी चेतावनी दे रही है। रिपोर्ट साफ संकेत दे रही है कि अब सिर्फ पासवर्ड या ओटीपी के भरोसे डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित मानना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि हैकर्स ने अब ‘सेशन हाईजैकिंग’ नाम का नया और बेहद खतरनाक रास्ता ढूंढ लिया है।