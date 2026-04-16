एआई में हो ‘किल स्विच’…नहीं तो मानव अस्तित्व को खतरा, ट्रंप ने चेताया

ट्रंप की यह टिप्पणी एंथ्रोपिक (Anthropic) के नए एआई मॉडल 'मायथोस' (Mythos) को लेकर एक्सपर्ट्स की चेतावनियों के बाद आई है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि मायथोस इतना पावरफुल है कि वो जटिल साइबर हमलों को अंजाम देकर बैंकिंग सेक्टर को ध्वस्त कर सकता है। यह मॉडल कथित तौर पर किसी भी सॉफ्टवेयर को हैक करने में सक्षम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई की 'हैक करने की शक्ति' ने वैश्विक महाशक्तियों को डरा दिया है। ट्रंप का 'किल स्विच' का सुझाव सिर्फ एक सुरक्षा उपाय नहीं, बल्कि सिलिकॉन वैली की बेलगाम ताकत पर अमेरिका के नियंत्रण बनाए रखने की एक बड़ी कोशिश है।