भारत ने नहीं किया अमेरिका के साथ ट्रेड डील से इनकार, पीयूष गोयल और सर्जियो गोर ने बताया फेक न्यूज़

भारत (India) और अमेरिका (United States of America) के बीच ट्रेड डील (Trade Deal) का इंतज़ार दोनों देशों को है। इस ट्रेड डील पर दुनियाभर की नज़रें हैं। कुछ समय पहले ही अमेरिका की ट्रेड टीम भारत भी आई थी। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील फाइनल होने के अंतिम चरण में है। इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हाल की बातचीत में भारत ने अमेरिका के साथ जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट करने से इनकार कर दिया है। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत बेहतर ट्रेड डील का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए ट्रेड पार्टनर्स, कम होते आर्थिक जोखिम और देश में मिल रहे राजनीतिक फायदों से भरोसा मिल रहा है। इस मीडिया रिपोर्ट पर भारत और अमेरिका दोनों की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है।