डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- अमेरिका होर्मुज पर कब्जा कर लेगा, ट्रंप ने सुरक्षा निगरानी के बदले मांगा पैसा

US to Secure Strait of Hormuz: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका होर्मुज पर कब्जा कर लेगा और उसकी सुरक्षा अपने हाथ में ले लेगा। ट्रंप ने कहा इसके बदले सहयोगी देशों से भुगतान भी लिया जाना चाहिए। ईरान ने होर्मुज में अमेरिकी सैन्य दखल पर चेतावनी दी है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले का भी दावा किया है।