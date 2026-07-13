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‘चीन को किसी कीमत पर जीतने मत देना’, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सीनेट से की क्लैरिटी एक्ट पास करने की अपील

ट्रंप ने कहा कि फिलहाल एआई के क्षेत्र में अमेरिका आगे है लेकिन चीन कड़ी चुनौती दे रहा है। उन्होंने सीनेट से अपील करते हुए कहा कि चीन को इन दोनों क्षेत्रों में जीतने नहीं देना चाहिए।
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भारत

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Rahul Yadav

Jul 13, 2026

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo- IANS)

Donald Trump on China: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अमेरिकी सीनेट से क्लैरिटी एक्ट जल्द पारित करने की अपील की है। ट्रंप ने कहा कि यह कदम उनके समर्थक सीनेटर लिंडसे ग्राहम के सम्मान में उठाया जाना चाहिए। उनका दावा है कि चीन और कई अन्य देश डिजिटल फाइनेंस पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। साथ ही वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अमेरिका को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

ट्रंप ने कहा कि फिलहाल एआई के क्षेत्र में अमेरिका आगे है लेकिन चीन कड़ी चुनौती दे रहा है। उन्होंने सीनेट से अपील करते हुए कहा कि चीन को इन दोनों क्षेत्रों में जीतने नहीं देना चाहिए।

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Updated on:

13 Jul 2026 08:20 pm

Published on:

13 Jul 2026 08:20 pm

Hindi News / World / ‘चीन को किसी कीमत पर जीतने मत देना’, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सीनेट से की क्लैरिटी एक्ट पास करने की अपील

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