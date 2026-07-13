ईरान बोला- हॉर्मुज आज से सभी जहाजों के लिए बंद, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दिया बड़ा ऐलान

Donald Trump on Hormuz Strait: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान हो या न हो यह समुद्री मार्ग खुला रहेगा। ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका ईरानी नाकेबंदी फिर से लागू करेगा। उनके मुताबिक, इसका असर केवल ईरान के जहाजों और उसके ग्राहकों पर होगा। अन्य सभी देशों के जहाज पहले की तरह इस जलमार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब से अमेरिका खुद को होर्मुज जलडमरूमध्य का संरक्षक (Guardian of the Hormuz Strait) मानेगा।